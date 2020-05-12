В Алтайском крае начали в полном объеме работать суды

В Алтайском крае начали в полном объеме работать арбитражный и краевой суды. Официальных разъяснений относительно работы районных судов пока нет. Участники процессов обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

Ограничения в работе российских судов действовали до 11 мая. Судебный департамент при Верховном суде РФ еще 7 мая направил в регионы письмо, в котором указал: 12 мая суды начинают работать в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Исключение — работники, у которых выявлен коронавирус и те, кто с ними контактировали.

Начало работы арбитражного суда в штатном режиме подтвердили в пресс-службе организации. В суде все обязаны соблюдать правила социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски.

На входе в арбитражный суд у людей измеряется температура. И если она более 37 градусов, гражданин в суд не допускается.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

В пресс-службе Алтайского краевого суда сообщили, что официального разъяснения о работе судов общей юрисдикции пока нет. Но краевой суд работает в штатном режиме в 8:00 до 17:00. И, разумеется, с соблюдением всех требований, предусмотренных соответствующими нормативными актами.

То есть, как и в арбитраже, все обязаны соблюдать правила социального дистанцирования и носить защитные маски. Когда появятся официальные разъяснения, они будут размещены на сайте суда.

Напомним, прием граждан в судах был временно приостановлен в середине марта для профилактики распространения коронавируса. В судах рассматривали только категории дел безотлагательного характера, а также дела в порядке приказного, упрощенного производства.