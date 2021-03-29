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Жизнь

Паводок-2021. В Алтайском крае начались первые подтопления

Жители села Усть-Таловка Курьинского района сообщили о подтоплениях — талая вода заходит не только на участки, но и в дома.

Подтопленный двор.
Подтопленный двор.
"Инцидент Барнаул"

«Приходится поднимать мебель на что-то возвышенное. Вода стоит на одном месте и не двигается», — написал в группе «Инцидент Барнаул» житель села. Он также подчеркнул, что с этим приходится сталкиваться каждый год в период половодья.

Как оказалось, речь идет о домах в низине, а вода туда идет с сопок. Районная администрация отправила на борьбу с подтоплением трактор.

«27 марта трактор убрал снег там, где можно было подъехать. Эти работы были согласованы с жителями подтопленных участков. К сожалению, земля сильно промерзла и вода не уходит», — прокомментировали в ЦУР Алтайского края.

На случай подтопления домов для жильцов приготовили места в сельском Доме культуры.

Ранее стало известно, что реки в горах Алтая начнут вскрываться как раз в конце марта — начале апреля.

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