В Алтайском крае начался прием заявлений на новые пособия

Пенсионный фонд России начал принимать заявления на новые выплаты беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. В том числе в Алтайском крае.

Право на пособия имеют мамы или папы, в одиночку воспитывающие детей от 8 до 16 лет включительно, а также женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности — до 12 недель.

Подать заявление можно уже сейчас на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

«В течение первого дня выплатной кампании принято порядка 3000 заявлений, преимущественно через портал Госуслуги. Только 40 человек обратились с заявлениями в клиентские службы Пенсионного фонда», — отметила управляющая краевым Пенсионным фондом Наталия Мочалова.

В Алтайском крае выплата семьям с одним родителем составит 5 305,50 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе — 10 611 рублей), а выплата беременной женщине — 5 744 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе — 11 488 рублей).

Отмечается, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи — он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Алтайском крае его размер — 10 655 рублей.

Какие еще изменения в законодательстве произошли в России с 1 июля — в материале altapress.ru.