Порядка 30 млн рублей направили на капитальный ремонт Мамонтовской спортивной школы в Алтайском крае. Об этом сообщает altairegion22.

В Алтайском крае направили 30 млн рублей на ремонт спортивной школы.

В Мамонтово открыли районную спортивную школу после капитального ремонта. Известно, что общая стоимость работ составила 29,7 млн рублей.

В школе отремонтировали крышу, утеплили и обшили фасад, заменили окна, дверные блоки и витражи.

Также на замену пошло отопление, водоснабжение и канализация.

Для людей с ограниченными возможностями установили пандус.

Во время открытия прошли соревнованиям по волейболу среди команд девушек Мамонтовского, Романовского, Волчихинского, Новичихинского районов и села Завьялово.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан.

Самое важное - в нашем Telegram-канале