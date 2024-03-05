5 марта
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Жизнь

В Алтайском крае направили 30 млн рублей на ремонт спортивной школы

Порядка 30 млн рублей направили на капитальный ремонт Мамонтовской спортивной школы в Алтайском крае. Об этом сообщает altairegion22.

В Алтайском крае направили 30 млн рублей на ремонт спортивной школы.
В Алтайском крае направили 30 млн рублей на ремонт спортивной школы.
altairegion22

В Мамонтово открыли районную спортивную школу после капитального ремонта. Известно, что общая стоимость работ составила 29,7 млн рублей.

В школе отремонтировали крышу, утеплили и обшили фасад, заменили окна, дверные блоки и витражи.

Также на замену пошло отопление, водоснабжение и канализация.

Для людей с ограниченными возможностями установили пандус.

Во время открытия прошли соревнованиям по волейболу среди команд девушек Мамонтовского, Романовского, Волчихинского, Новичихинского районов и села Завьялово.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан.

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