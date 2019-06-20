В Алтайском крае нашли подозреваемого в рассылке ложных сообщений о минировании

В Алтайском крае взяли под стражу подозреваемого в массовой рассылке писем о заложенных взрывных устройствах. Им оказался безработный 20-летний житель Бийска, сообщает прокуратура Алтайского края.

Более 20 организаций и учреждений Бийска с февраля по март 2019 года получали письма о заложенных взрывных устройствах. Все сообщения оказались ложными.

Из-за сообщений каждый раз приходилось эвакуировать людей, привлекали сила и средства спецслужб.

«Молодой человек готовился совершить массовую рассылку более трехсот аналогичных сообщений в преддверии Майских праздников и Дня Победы, деятельность его была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора и заключил бийчанина под стражу на период предварительного следствия. Правоохранители проверяют его причастность к рассылке ложных сообщений об актах терроризма в другие регионы России.

Напомним, учреждения в Барнауле также получали подобные сообщения.