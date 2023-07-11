11 июля
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Жизнь

В Алтайском крае научились понимать растения с помощью агрометеостанций

Развитие сети агрометеорологического мониторинга в растениеводстве продолжают в регионе, сообщает пресс-служба Алтайского государственного аграрного университета.

Поля рапса и пшеницы.
Поля рапса и пшеницы.
СС0

Первые четыре современные полевые агрометеостанции появились в хозяйствах края еще в 2021 году. А в 2022-2023 годах их стало уже более 50.

Станции работают от солнечной батареи и в онлайн-режиме передают показатели - влажность и температуру воздуха и почвы на разной глубине, скорость ветра и прочие.

У некоторых метеостанций даже есть фотоловушки, фиксирующие насекомых-вредителей.

Информация с метеостанций позволит более рационально планировать сельхозработы, делать прогноз развития растений, выбирать более эффективные способы применения удобрений и средств защиты. В общем, делать все, что требуется растениям для наиболее успешного созревания.

Поле. Пшеница.
Поле. Пшеница.
unsplash.com

География расстановки агрометеостанций в регионе уже обширна, но в АлтГАУ уже планируют увеличить их количество. В этом поможет контракт с "ЭР-Телеком Холдинг".

До конца 2023 года на базе пяти хозяйств в разных почвенно-климатических зонах с помощью станций определят среднегодовые критические значения агрометеорологических показаний.

На их основе аграриям дадут рекомендации по оптимальным технологическим операциям в растениеводстве.

Ранее altapress.ru более подробно рассказывал, как алтайские аграрии приспосабливаются к изменению климата.

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