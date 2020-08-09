В Алтайском крае несколько дней простоит жара с угрозой лесных и степных пожаров

До 12 августа в Алтайском крае будет сохраняться высокая температура, что может вызвать пожары в лесостепных зонах и на дачных участках. Такой прогноз дают синоптики, а сотрудники регионального МЧС призывают граждан соблюдать все меры предосторожности.

До середины следующей недели температура воздуха будет подниматься до + 30 градусов. Массовые поездки жителей края на шашлыки и дачи, а также купание в несанкционированных местах могут стать причинами несчастных случаев.

В связи с этим спасатели просят соблюдать меры безопасности:

не сжигать мусор и сухую траву и пресекать подобные действия других лиц;

выезжая на отдых , не разводить костры;

не разводить костры; не бросать не потушенные спички и сигареты ( особенно из окон автомобилей);

особенно из окон автомобилей); не позволять детям играть с огнем.

Что касается мест для купания, то в МЧС по Алтайскому краю напомнили, что в сейчас разрешена работа 46 оборудованных пляжей.

Однако «усилиями» Ропотребназора этот список сокращен всего лишь до 14 мест для купания. «Функционировать могут только пляжи, получившие санитарно-эпидемиологические заключения. Деятельность остальных под запретом», — подчеркнули в ведомстве.

Налицо несогласованность действий и заявлений двух федеральных ведомств в Алтайском крае. В такой ситуации люди, скорее всего, будут купаться и отдыхать там, где захотят.