В Алтайском крае несколько дней простоит жара с угрозой лесных и степных пожаров

До середины следующей недели температура воздуха будет подниматься до + 30 градусов. Массовые поездки жителей края на шашлыки и дачи, а также купание в несанкционированных местах могут стать причинами несчастных случаев.
В связи с этим спасатели просят соблюдать меры безопасности:
- не сжигать мусор и сухую траву и пресекать подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводить костры;
- не бросать не потушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволять детям играть с огнем.
Что касается мест для купания, то в МЧС по Алтайскому краю напомнили, что в сейчас разрешена работа 46 оборудованных пляжей.
Однако «усилиями» Ропотребназора этот список сокращен всего лишь до 14 мест для купания. «Функционировать могут только пляжи, получившие санитарно-эпидемиологические заключения. Деятельность остальных под запретом», — подчеркнули в ведомстве.
Налицо несогласованность действий и заявлений двух федеральных ведомств в Алтайском крае. В такой ситуации люди, скорее всего, будут купаться и отдыхать там, где захотят.