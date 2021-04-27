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Жизнь

В Алтайском крае неуклонно растет число тяжелых больных ковидом

В Алтайском крае за сутки подтвердился 81 случай заражения коронавирусом, закрыто 104 больничных, не справились с болезнью 7 человек. Об этом сообщили 27 апреля в оперштабе региона.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Состояние 226 пациентов врачи оценивают как тяжелое (80 на аппаратах ИВЛ). За сутки число таких больных увеличилось на 6 человек, а еще днем ранее их было менее 200.

Всего в госпиталях с коронавирусом 919 человек и 224 с вирусной пневмонией.

В резерве минздрава 463 коечных места.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 426 человек. Выздоровели всего 44 299 человек. Умерло 2 943 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 31, Бийск — 9, Рубцовск — 8,
  • Яровое, Бийский, Каменский районы — по 5 заболевших,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Павловский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Волчихинский, Егорьевский районы — по 2 заболевших,
  • Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Советский районы — по 1 заболевшему.
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