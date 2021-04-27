В Алтайском крае неуклонно растет число тяжелых больных ковидом

Состояние 226 пациентов врачи оценивают как тяжелое (80 на аппаратах ИВЛ). За сутки число таких больных увеличилось на 6 человек, а еще днем ранее их было менее 200.
Всего в госпиталях с коронавирусом 919 человек и 224 с вирусной пневмонией.
В резерве минздрава 463 коечных места.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 426 человек. Выздоровели всего 44 299 человек. Умерло 2 943 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 31, Бийск — 9, Рубцовск — 8,
- Яровое, Бийский, Каменский районы — по 5 заболевших,
- Поспелихинский район — 4,
- Павловский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
- Волчихинский, Егорьевский районы — по 2 заболевших,
- Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Советский районы — по 1 заболевшему.