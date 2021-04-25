Почти 200 тяжелобольных людей на Алтае врачи спасают от COVID-19

По данным оперативного штаба Алтайского края по профилактики COVID-19, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные.

Выздоровели 45 пациентов. Зарегистрировали шесть смертельных случаев, все — от COVID-19.

В Барнауле за сутки заболели 27 человек, в Бийске — 14, в Павловском районе — 8, в Рубцовске и Локтевсаком районе — по 5, в Смоленском районе — 4 человека.

По три случая заболевания зарегистрировали в Волчихинском и Крутихинском районах, два случая — в Алейске.

По одному заболевшему добавилось в Заринске, а также в Заринском, Калманском, Курьинском, Тогульском и Шипуновском районах.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. instagram.com/dcak22

По состоянию на 25 апреля, лечение в ковидных госпиталях проходят 939 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В этих медучреждениях также находится на лечении 254 человека с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Состояние 199 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 88 пациентов.

Сколько людей привилось

В медучреждения Алтайского края поставлено 250,5 тыс. комплектов вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Она предназначена для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

Мобильный пункт вакцинации в Барнауле. @minzdravalt

На утро 25 апреля в крае проходят вакцинацию 173 тыс. человек, из них 74,5 тыс. человек получили первую прививку, 98,8 тыс. человек привиты полностью (получили две прививки).