В Алтайском крае новый асфальт положили прямо в снег.

Всем двором люди смеются и отмечают, что сделали как раз вовремя, а главное — ровно.
Ранее сообщалось, что в Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка.
В Бийске положили новый асфальт, однако рабочие не учли снег. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».
Всем двором люди смеются и отмечают, что сделали как раз вовремя, а главное — ровно.
Ранее сообщалось, что в Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка.
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