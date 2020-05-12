В Алтайском крае объяснили, как получить «президентские» 10 тысяч рублей за детей

По решению президента России Владимира Путина семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. В алтайском отделении Пенсионного Фонда рассказали, как получить деньги и кто имеет на это право.

Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал, объяснила управляющая отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Обратиться за выплатой можно только через портал Госуслуг. При такой форме подачи заявления никаких дополнительных документов не нужно.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой — заявления принимаются вплоть до 1 октября.

Заявление можно также подать и в любой клиентской службе Пенсионного фонда, в таком случае заявителю необходимо предварительно записаться на прием через контакт-центр ПФР или через Личный кабинет. При визите в клиентскую службу при себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении детей.

Также в соответствии с указом президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей

до трех лет.

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Напомним, 11 мая Владимир Путин заявил о завершении режима нерабочих дней.