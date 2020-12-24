В Алтайском крае объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, в котором объявил выходным днем 31 декабря для госслужащих и рекомендовал принять аналогичное решение всем остальным работодателям, сообщили в пресс-службе правительства края.

«Органам исполнительной власти установить для гражданских служащих (работников) нерабочий день 31 декабря 2020 год с сохранением денежного содержания (среднего заработка)», — говорится в документе.

Остальным органам власти, организациям, индивидуальным предпринимателям губернатор порекомендовал объявить 31 декабря выходным также с сохранением зарплаты.

«Предложение руководителя фракции „Единая Россия“ в Госдуме Сергея Ивановича Неверова было поддержано Владимиром Владимировичем Путиным. Руководителям субъектов Федерации было рекомендовано принять решения на своем уровне, а в следующем году этот вопрос будет урегулирован федеральным законодательством», — прокомментировал губернатор Томенко.

Новогоднее обращение Владимира Путина. Пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее президент России призвал все регионы страны сделать последний день года выходным.

Работа 31 декабря «очень своеобразная», а по действующем законодательству в столь короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне, отмечал глава государства.

До призыва Путина Томенко не собирался подписывать такой указ.