Об этом глава государства высказался на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В ходе мероприятия с предложением сделать 31 декабря всероссийским выходным днем обратился лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Путин, реагируя на эту инициативу, отметил, что работа в этот день «очень своеобразная», а по действующем законодательству в столь короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — заявил президент.

Теперь остается дождаться реакции на этот призыв властей Алтайского края, чтобы узнать, будут ли жители нашего региона отдыхать в канун Нового года.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае 31 декабря решили оставить рабочим днем. Однако такое решение было принято до того, как президент РФ выступил с рекомендацией сделать канун праздника выходным.