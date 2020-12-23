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23 декабря
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Жизнь

Жителям Алтайского края могут устроить всеобщий выходной 31 декабря. Путин — за

Президент России призвал все регионы страны сделать 31 декабря текущего года выходным днем, передает РИА Новости.

Новогоднее обращение Владимира Путина.
Новогоднее обращение Владимира Путина.
Пресс-служба Кремля.

Об этом глава государства высказался на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В ходе мероприятия с предложением сделать 31 декабря всероссийским выходным днем обратился лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Путин, реагируя на эту инициативу, отметил, что работа в этот день «очень своеобразная», а по действующем законодательству в столь короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — заявил президент.

Теперь остается дождаться реакции на этот призыв властей Алтайского края, чтобы узнать, будут ли жители нашего региона отдыхать в канун Нового года.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае 31 декабря решили оставить рабочим днем. Однако такое решение было принято до того, как президент РФ выступил с рекомендацией сделать канун праздника выходным.

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