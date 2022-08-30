31 августа
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Жизнь

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Синоптики обещают аномальную жару в Алтайском крае на период с 31 августа по 5 сентября, в связи с чем в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте краевого Гидрометцентра.

Жара
Жара
СС0

В Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность, а в Угловском районе и Барнауле прогнозируется максимальный (пятый) класс горимости.

В регионе установится аномально жаркая погода с максимальными температурами от +30 градусов и выше.

Напомним, региональное управление МЧС России рекомендует в условиях сильной жары соблюдать правила безопасности:

— не находиться долго на солнце, прятаться в тень;

— носить светлую одежду и головной убор;

— пить больше воды.

Ранее сообщалось, что дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.

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