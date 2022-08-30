В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность, а в Угловском районе и Барнауле прогнозируется максимальный (пятый) класс горимости.
В регионе установится аномально жаркая погода с максимальными температурами от +30 градусов и выше.
Напомним, региональное управление МЧС России рекомендует в условиях сильной жары соблюдать правила безопасности:
— не находиться долго на солнце, прятаться в тень;
— носить светлую одежду и головной убор;
— пить больше воды.
Ранее сообщалось, что дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.