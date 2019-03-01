Алтайские синоптики предупредили об угрозе затопления в начале марта

В начале марта из-за повышения температуры воздуха и осадков в Алтайском крае могут быть подтоплены территории, находящие рядом с крупными реками, сообщает алтайский ЦГМС.

В регионе 3−5 марта потеплеет до +1…+7 градусов, в предгорьях до +8…+13 градусов.

В отдельных районах края ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днем может временами идти дождь. 5 марта местами пройдут сильные осадки. Все это будет способствовать началу процесса снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей.

«Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа», отмечают синоптики.

Ранее altapress.ru писал, что в течение недели в крае ожидают теплую погоду с осадками и сильным ветром.