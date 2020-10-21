В Алтайском крае остановят плановую медпомощь, но не везде

В Алтайском крае приостановят прием в поликлиниках, но «без медицинской помощи у нас люди не остаются», подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Эту мысль он назвал главной, поручив минздраву края донести ее до всех. Речь о ситуации в здравоохранении шла на совещании в правительстве региона 21 октября.

Минздрав предложил на время отказаться от диспансеризации, профосмотров и плановых приемов в государственных поликлиниках.

О закрытии частных клиник речь не идет, в них прием пациентов при соблюдении всех санитарных норм будет продолжаться.

Идею одобрила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко. Позиция ведомства совпадает с позицией минздрава.

«Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания — эта помощь будет оказана совершенно точно», — заявил Виктор Томенко.

Новый порядок оказания плановой помощи предполагает переформатирование не всех сфер медицины, подчеркнули власти.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус. altairegion22.ru

Не сократят экстренную помощь, а также помощь онкологическим больным и пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Валерий Шевченко,

главный инфекционист Алтайского края:

Количество среднетяжелых и тяжелых пациентов увеличилось, если в цифрах относительных, то за 10 дней на 40%. Характер пациентов с ковидом изменился. За последнее время большая часть из среднетяжелых и тяжелых — это пациенты, которые требуют помимо пульманолога и инфекциониста участия еще и узких специалистов. А эти специалисты сейчас участвуют в оказании плановой помощи. Их руки и головы нашим пациентам пригодились бы, если бы мы таким образом перестроили работу.

Губернатор Виктор Томенко поручил министерству здравоохранения разработать особый порядок оказания плановой медицинской помощи, подготовить документ по его введению, а также провести широкую разъяснительную работу.

Ранее сообщалось, что временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут появиться в школах и торговых центрах.