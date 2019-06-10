В Алтайском крае откроется православный центр для женщин

По инициативе патриарха Кирилла в Бийске откроют кризисный центр помощи женщинам, сообщили в пресс-службе Бийской Епархии. Центр станет первым подобным учреждением в Алтайском крае. Там будут помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«В центре смогут получить помощь женщины, которые находятся на распутье (рожать или делать аборт), мамы, которым после роддома некуда идти. Будет организован первичный прием, консультация психолога, нуждающиеся смогут получить гуманитарную поддержку (вещи, продукты питания)», — рассказали в Бийской Епархии.

Администрация наукограда безвозмездно выделила в пользование епархии здание на ул. Краснооктябрьская, 146, но ему нужен ремонт. Предстоит починить крышу, вставить новые окна, настелить пол, отремонтировать котельную, заменить котел, батареи и многое другое.

К расчистке волонтеры, священники и все желающие приступят 15 июня. Перед работами состоится молебен на всякое благое дело.

Ранее сообщалось, что мэрия Бийска согласилась передать церкви два здания на улице Краснооктябрьской, в которых ранее находилась городская библиотека.