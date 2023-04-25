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Жизнь

В Алтайском крае отменили «Бессмертный полк»

В этом году шествия в регионе не будет, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Георгиевская лента.
Георгиевская лента.
СС0

Традиционное шествие в этом году не состоится. По словам губернатора, это решение приняли на федеральном уровне и касается всех регионов страны.

Губернатор подчеркнул, что празднование Дня Победы состоится.

«9 мая возложим цветы к мемориалам, прямую трансляцию прохождения войск Барнаульского гарнизона как обычно можно будет посмотреть и по телевизору, и в интернете», — сказал он.

Напомним, что традиционное шествие отменили во всех регионах страны. По словам сопредседателя Центрального штаба движения, каждый сможет чтить память героя в удобном для него формате.

Ранее в мэрии рассказали, как в Барнауле отпразднуют День Победы.

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