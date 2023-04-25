В Алтайском крае отменили «Бессмертный полк»

Традиционное шествие в этом году не состоится. По словам губернатора, это решение приняли на федеральном уровне и касается всех регионов страны.
Губернатор подчеркнул, что празднование Дня Победы состоится.
«9 мая возложим цветы к мемориалам, прямую трансляцию прохождения войск Барнаульского гарнизона как обычно можно будет посмотреть и по телевизору, и в интернете», — сказал он.
Напомним, что традиционное шествие отменили во всех регионах страны. По словам сопредседателя Центрального штаба движения, каждый сможет чтить память героя в удобном для него формате.
Ранее в мэрии рассказали, как в Барнауле отпразднуют День Победы.