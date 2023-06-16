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Жизнь

В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Алтайском крае отменили с 15 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Горит сухая трава.
Горит сухая трава.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Особый противопожарный режим длился с 28 апреля в Алтайском крае.

В ведомстве сообщают, что отменить режим позволила стабилизация обстановки с природными пожарами. В крае установились погодные условия, способствующие снижению класса пожарной опасности на территории региона.

При этом в МЧС отмечают, что чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) все еще сохраняется на территории края. Согласно прогнозу, она продлится с 14 по 16 июня.

"Ситуация остается на особом контроле подразделений МЧС России и взаимодействующих служб и структур", - заявляют в ведомстве.

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