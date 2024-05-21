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Жизнь

В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

В регионе, по постановлению Виктора Томенко, начиная с 21 мая отменен особый противопожарный режим, сообщает МЧС Алтайского края.

Такое решение было принято исходя из стабилизации обстановки с природными пожарами и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края.

Однако, несмотря на отмену режима, согласно прогнозу синоптиков, в период с 21 по 24 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Также ситуация все еще остается на особом контроле подразделений МЧС России и взаимодействующих служб и структур.

Ранее сообщалось, что Бийский район Алтайского края спасают от второй волны паводка.

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