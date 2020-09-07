В Алтайском крае отменят электрички по трем направлениям

- С 7 сентября отменяются вечерние поезда № 6388 и № 6387 маршрутом Барнаул — Баюново.
- С 14 сентября перестанут курсировать поезда № 6113 и № 6114 из Барнаул в Арбузовку и обратно.
- С 28 сентября отменяются рейсы № 6127 и № 6128 сообщением Барнаул — Алейская.
Расписание других поездов остается без изменений.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Алтай-Пригород».
Ранее алтайские депутаты разрешили себе ездить на электричках за счет бюджета, добавив этот вид транспорта к автотранспорту, поездам и самолетам. Многие отметили, что это очень правильное и даже «идеологически значимое» решение, потому что так народные избранники будут ближе к людям.