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7 сентября
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Жизнь

В Алтайском крае отменят электрички по трем направлениям

Пригородные поезда в Алтайском крае «переезжают» на осеннее расписание. Несколько поездов отменяются, сообщили в краевом минтрансе.

Электрички.
Электрички.
http://mintrans22.ru/
  • С 7 сентября отменяются вечерние поезда № 6388 и № 6387 маршрутом Барнаул — Баюново.
  • С 14 сентября перестанут курсировать поезда № 6113 и № 6114 из Барнаул в Арбузовку и обратно.
  • С 28 сентября отменяются рейсы № 6127 и № 6128 сообщением Барнаул — Алейская.

Расписание других поездов остается без изменений.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Алтай-Пригород».

Ранее алтайские депутаты разрешили себе ездить на электричках за счет бюджета, добавив этот вид транспорта к автотранспорту, поездам и самолетам. Многие отметили, что это очень правильное и даже «идеологически значимое» решение, потому что так народные избранники будут ближе к людям.

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