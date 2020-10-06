В Алтайском крае отремонтировали часовню Михаила Евдокимова

На месте гибели экс-губернатора Алтайского края, юмориста Михаила Евдокимова дорожники отремонтировали часовню. Об этом сообщает региональный минтранс.

Часовня расположена в Зональном районе Алтайского края. Она является популярным местом среди туристов и поклонников творчества Михаила Евдокимова.

Косметический ремонт мемориального комплекса был выполнен до наступления холодов. Завершены демонтаж старой плитки и лестницы, мероприятия по грунтовке бетонных поверхностей и упрочнению бетона. Все работы за свой счет делало Юго-Восточное ДСУ «Атайавтодора».



Также дорожники провели двойную покраску колонн часовни с последующей отделкой мрамором.

Место гибели Михаила Евдокимова. altapress.ru

Напомним, 7 августа 2005 года в результате ДТП на Чуйском тракте погиб тогдашний губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Также в результате аварии скончались водитель Иван Зуев и охранник губернатора Александр Устинов. Выжить удалось только Галине Евдокимовой.

По официальной версии, «Мерседес» Евдокимова на большой скорости (180−200 км в час) пошёл на обгон Toyota Sprinter. Водитель «Тойоты» Олег Щербинский стал поворачивать влево, не видя губернаторской машины. «Мерседес», уворачиваясь от «Тойоты», по касательной зацепил ее левый бок и слетел в кювет.

Пролетев в воздухе 20−25 метров, машина ударилась об землю и врезалась в березу. При падении машины образовалась яма глубиной в полметра. Губернатор, водитель и телохранитель скончались мгновенно.