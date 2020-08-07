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Политика

15 лет без Евдокимова. Как себя чувствовал народный губернатор и о чем говорил незадолго до гибели

Михаил Евдокимов, пародист, актер и губернатор Алтайского края, погиб 7 августа 2005 года. И сегодня, 15 лет спустя, есть как его горячие сторонники, которые верят в его доброе предназначение, так и его не менее горячие противники. Алексей Сарычев, проработавший с ним заместителем Евдокимова в том самом 2005-м, — из первой категории. Он вспомнил, какими были последние месяцы работы народного губернатора.

Михаил Евдокимов, Алексей Сарычев и Александр Панкратов-Черный.
Михаил Евдокимов, Алексей Сарычев и Александр Панкратов-Черный.
Facebook Алексея Сарычев.

«Шутки в сторону»

— Алексей Николаевич, почему веселый актер, шутник по жизни Михаил Евдокимов решил пойти в губернаторы? Известно, что у него был предвыборный лозунг — «Шутки в сторону». Он на самом деле хотел перестать шутить или победа была случайностью, результатом протестного голосования?

— В ходе нашего с ним общения я ни разу не почувствовал, чтобы он воспринимал свою губернаторскую должность как игру или шутку. Он искренне переживал за край. Не забывайте, что лет за пять до губернаторских выборов он участвовал в выборах в Госдуму — желание сделать для края что-то полезное у него было.

В отличие от многих наших известных земляков он часто бывал в Алтайском крае, жил здесь подолгу, привозил в село Верх-Обское друзей, спортсменов, артистов. Он много общался с людьми, слышал и видел, что здесь происходит, понимал, что регион в упадке.

Сыграло ли роль в победе то, что в 2004 году наступила усталость от человека, занимавшего тогда губернаторский пост? Думаю, да, сыграло.

Михаил Евдокимов (второй справа).
Михаил Евдокимов (второй справа).
Facebook Алексея Сарычев.

— Михаил Сергеевич никогда не был ни управленцем, ни политиком, во многих вопросах не разбирался, с депутатами не мог найти общий язык. Разве это не говорит о том, что он был не на своем месте?

— Нет, не говорит. Да, он не учился управленческому мастерству. А мало ли сейчас примеров, когда люди не подготовленные, не имеющие опыта хозяйственной деятельности становятся губернаторами?

По поводу общего языка с депутатами. Мне известно, что губернатор поддержал и выдвинул кандидатуру Александра Назарчука на пост председателя краевого совета (а вторым был Борис Трофимов).

И он ожидал, что человек, которого он поддержал, организует конструктивное сотрудничество парламента с администрацией. А началось противостояние. Михаил Сергеевич как-то сказал в сердцах — ну, ведь в других-то странах таким, как он, подсказывают, помогают, даже кадры присылают. Он никакой поддержки не видел.

Михаил Евдокимов и Александр Назарчук в 2004 году.
Михаил Евдокимов и Александр Назарчук в 2004 году.
Олег Богданов

«Не думаю, что Путин хотел его отставки»

— Но ведь в его команде происходила кадровая чехарда — один сменял другого, было много варягов.

— И в нынешнем составе правительства около десятка приезжих, и ничего, работают.

Известно, что многие члены команды Евдокимова пришли в администрацию вместе с ним. Он чувствовал, что с некоторыми из них не получается. Были и откровенные кадровые провалы. И он искал варианты. Как очевидец и участник скажу: последний состав администрации края уже был способен стабилизировать ситуацию, и мы этим занимались.

Кстати, немало людей из его команды и сейчас занимают посты в правительстве.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Михаил Хаустов

Да, Михаил Сергеевич не так свободно говорил об экономике. Но, может быть, уважение со стороны людей давало больше. Об Алтайском крае начали говорить, краем заинтересовались инвесторы — началось возрождение горно-добывающей отрасли, строительство «Алтайского бройлера», о развитии туризма именно в его администрации задумались.

— Ходили слухи, будто бы Владимир Путин вот-вот хотел отстранить Евдокимова. Что вам известно об этом?

— На уровне вице-губернаторов администрации края такой информации не было. Я общался с губернатором за несколько дней до его гибели, мы обсуждали кадровые вопросы, и, думаю, он бы проговорился, если бы из Москвы ему намекали на отставку.

Да это и маловероятно. До меня доходил другой слух — якобы ему хотят предложить высокую должность в министерстве культуры. Но никакого официального подтверждения этого у меня тоже не было. Сам он, насколько мне известно, полагал — раз его избрали, он будет работать.

В 2004 году. Михаил Евдокимов.
В 2004 году. Михаил Евдокимов.
Олег Богданов

«Батька, меня шлепнут»

— Аркадий Вольский, работавший в 2005 году президентом Российского союза промышленников, говорил, будто бы Евдокимов сказал ему: «Батька, меня, наверное, шлепнут». Как вы думаете, губернатор мог предчувствовать, что его поход во власть закончится трагически?

— Я слышал это высказывание Вольского, но все же не уверен, что Евдокимов говорил ему это лично. Может быть, Вольский от кого-то об этом услышал. Но вряд ли сам Михаил Сергеевич, идя на выборы в 2004 году, думал, что для него это окончится трагически.

Хотя напряжение я в нем чувствовал. За все время, пока я работал, то есть с апреля 2005 года, я ни разу не видел его веселым, таким, каким он был на сцене. Он всегда был сосредоточенным. Лишь однажды летом, на неформальной встрече с некоторыми заместителями, он изобразил какие-то фрагменты своих миниатюр. Но в целом это был уже не тот Евдокимов, которого мы помнили до его избрания.

&quot;Мерседес&quot;, в котором погибли губернатор Михаил Евдокимов, его охранник Александр Устинов и водитель Иван Зуев
«Мерседес», в котором погибли губернатор Михаил Евдокимов, его охранник Александр Устинов и водитель Иван Зуев

— Известно, что у губернатора незадолго до аварии сняли машину сопровождения. Понятно ли вам, почему это произошло? А главное — спасла бы его машина или нет?

— Безусловно, спасла бы. Машина идет впереди охраняемого лица, держит необходимую скорость, она либо предотвращает ДТП, либо берет удар на себя. Действительно сопровождение было снято, было также указание о снятии охраны. На мой запрос, с чем это связано, в ГУВД ответили — не положено. Надо заключить договор.

Я приглашал на разговор Алексея Белобородова, он в то время руководил краевой ГИБДД. Пытался убедить его, что край много помогает инспекции и техникой, и финансами, и что по закону органы ГИБДД должны были прислушиваться к краевой власти.

Он ответил мне, что исполняет команду руководства ГУВД, сам такое решение принимать он не имел права. Если бы сопровождение было, я уверен: трагедии бы не произошло.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Олег Богданов

«Было бы не хуже, чем у других»

— Что, на ваш взгляд, было бы с Алтайским краем, если его сопровождали машины, или если бы вторая машина, из-за которой он погиб, повернула бы на на пять минут раньше — словом, если бы он остался жив?

— Было бы не хуже, чем в каком-либо другом регионе. Любой человек, который на какой-то работе трудится 3−5 лет, постепенно осваивает ее, погружается в нее, привыкает.

А Евдокимов знал край, практически каждый месяц ездил по краю. У нас заработал коллегиальный орган — совет администрации края, ежемесячно формировался план законотворческой деятельности. Мы пошли на реорганизацию администрации, продолжали подбор команды.

И если посмотреть на все показатели за 13 лет работы губернатора, который сменил Евдокимова, — скажите, что принципиально изменилось за это время? Мы как были на последних местах по зарплате, так и остались. А ведь на период его правления пришлись, так сказать, тучные годы — 2006-й, 2007-й и отчасти 2008-й.

Михаил Евдокимов (второй слева) и Алексей Сарычев (слева).
Михаил Евдокимов (второй слева) и Алексей Сарычев (слева).
Facebook Алексея Сарычев.

«А морды у всех битые»

— Что вы лично больше всего помните и любите из Евдокимова?

— Люблю его песню: «На горе на горушке под березой белою приклонил головушку безымянный крест». Когда Александр Михайлов, известный артист и друг Михаила Сергеевича, впервые в машине ее услышал, они несколько раз останавливались — в горле были спазмы, слезы наворачивались. У меня похожие чувства.

Но я и другие его песни люблю. «Мой край для меня это Родина, а Родина — это Алтай» — это же неформальный гимн края.

А с точки зрения работы… Как ни горько думать, но ему самому очень подходила его же шутка: «Всю жизнь у нас на Руси так: никто не виноват, а морды у всех битые». Сам же я горжусь тем, что поработал в его команде. Вечная ему память.

На фестивале имени Евдокимова в Верх-Обском в 2016 году.
На фестивале имени Евдокимова в Верх-Обском в 2016 году.
Facebook Алексея Сарычев.

— Как 7 августа пройдет Всероссийский фестиваль, посвященный Евдокимову?

— Массового сбора людей, как это бывает каждый год, не будет — есть ограничения по коронавирусу. Не приедут артисты, лидеры Фонда имени Евдокимова, концерт будет транслироваться онлайн — его можно будет увидеть с 22:00 на сайте Evdokimov.ru и в соцсети «ВКонтакте».

Но некоторые его друзья все-таки приедут в Верх-Обское на кладбище, где похоронен Михаил Сергеевич. Знаю, что приедет, например, депутат Госдумы Николай Михайлович Харитонов.

А гала-концерт планируется провести в Барнауле в день рождения народного губернатора 6 декабря. Если, конечно, ничего экстраординарного не произойдет.

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