15 лет без Евдокимова. Как себя чувствовал народный губернатор и о чем говорил незадолго до гибели

Михаил Евдокимов, пародист, актер и губернатор Алтайского края, погиб 7 августа 2005 года. И сегодня, 15 лет спустя, есть как его горячие сторонники, которые верят в его доброе предназначение, так и его не менее горячие противники. Алексей Сарычев, проработавший с ним заместителем Евдокимова в том самом 2005-м, — из первой категории. Он вспомнил, какими были последние месяцы работы народного губернатора.

«Шутки в сторону»

— Алексей Николаевич , почему веселый актер , шутник по жизни Михаил Евдокимов решил пойти в губернаторы? Известно , что у него был предвыборный лозунг — «Шутки в сторону». Он на самом деле хотел перестать шутить или победа была случайностью , результатом протестного голосования?

— В ходе нашего с ним общения я ни разу не почувствовал, чтобы он воспринимал свою губернаторскую должность как игру или шутку. Он искренне переживал за край. Не забывайте, что лет за пять до губернаторских выборов он участвовал в выборах в Госдуму — желание сделать для края что-то полезное у него было.

В отличие от многих наших известных земляков он часто бывал в Алтайском крае, жил здесь подолгу, привозил в село Верх-Обское друзей, спортсменов, артистов. Он много общался с людьми, слышал и видел, что здесь происходит, понимал, что регион в упадке.

Сыграло ли роль в победе то, что в 2004 году наступила усталость от человека, занимавшего тогда губернаторский пост? Думаю, да, сыграло.

Михаил Евдокимов ( второй справа). Facebook Алексея Сарычев.

— Михаил Сергеевич никогда не был ни управленцем , ни политиком , во многих вопросах не разбирался , с депутатами не мог найти общий язык. Разве это не говорит о том , что он был не на своем месте?

— Нет, не говорит. Да, он не учился управленческому мастерству. А мало ли сейчас примеров, когда люди не подготовленные, не имеющие опыта хозяйственной деятельности становятся губернаторами?

По поводу общего языка с депутатами. Мне известно, что губернатор поддержал и выдвинул кандидатуру Александра Назарчука на пост председателя краевого совета (а вторым был Борис Трофимов).

И он ожидал, что человек, которого он поддержал, организует конструктивное сотрудничество парламента с администрацией. А началось противостояние. Михаил Сергеевич как-то сказал в сердцах — ну, ведь в других-то странах таким, как он, подсказывают, помогают, даже кадры присылают. Он никакой поддержки не видел.

Михаил Евдокимов и Александр Назарчук в 2004 году. Олег Богданов

«Не думаю , что Путин хотел его отставки»

— Но ведь в его команде происходила кадровая чехарда — один сменял другого , было много варягов.

— И в нынешнем составе правительства около десятка приезжих, и ничего, работают.

Известно, что многие члены команды Евдокимова пришли в администрацию вместе с ним. Он чувствовал, что с некоторыми из них не получается. Были и откровенные кадровые провалы. И он искал варианты. Как очевидец и участник скажу: последний состав администрации края уже был способен стабилизировать ситуацию, и мы этим занимались.

Кстати, немало людей из его команды и сейчас занимают посты в правительстве.

Михаил Евдокимов. Михаил Хаустов

Да, Михаил Сергеевич не так свободно говорил об экономике. Но, может быть, уважение со стороны людей давало больше. Об Алтайском крае начали говорить, краем заинтересовались инвесторы — началось возрождение горно-добывающей отрасли, строительство «Алтайского бройлера», о развитии туризма именно в его администрации задумались.

— Ходили слухи , будто бы Владимир Путин вот-вот хотел отстранить Евдокимова. Что вам известно об этом?

— На уровне вице-губернаторов администрации края такой информации не было. Я общался с губернатором за несколько дней до его гибели, мы обсуждали кадровые вопросы, и, думаю, он бы проговорился, если бы из Москвы ему намекали на отставку.

Да это и маловероятно. До меня доходил другой слух — якобы ему хотят предложить высокую должность в министерстве культуры. Но никакого официального подтверждения этого у меня тоже не было. Сам он, насколько мне известно, полагал — раз его избрали, он будет работать.

В 2004 году. Михаил Евдокимов. Олег Богданов

«Батька , меня шлепнут»

— Аркадий Вольский , работавший в 2005 году президентом Российского союза промышленников , говорил , будто бы Евдокимов сказал ему: «Батька , меня , наверное , шлепнут». Как вы думаете , губернатор мог предчувствовать , что его поход во власть закончится трагически?

— Я слышал это высказывание Вольского, но все же не уверен, что Евдокимов говорил ему это лично. Может быть, Вольский от кого-то об этом услышал. Но вряд ли сам Михаил Сергеевич, идя на выборы в 2004 году, думал, что для него это окончится трагически.

Хотя напряжение я в нем чувствовал. За все время, пока я работал, то есть с апреля 2005 года, я ни разу не видел его веселым, таким, каким он был на сцене. Он всегда был сосредоточенным. Лишь однажды летом, на неформальной встрече с некоторыми заместителями, он изобразил какие-то фрагменты своих миниатюр. Но в целом это был уже не тот Евдокимов, которого мы помнили до его избрания.

«Мерседес», в котором погибли губернатор Михаил Евдокимов , его охранник Александр Устинов и водитель Иван Зуев

— Известно , что у губернатора незадолго до аварии сняли машину сопровождения. Понятно ли вам , почему это произошло? А главное — спасла бы его машина или нет?

— Безусловно, спасла бы. Машина идет впереди охраняемого лица, держит необходимую скорость, она либо предотвращает ДТП, либо берет удар на себя. Действительно сопровождение было снято, было также указание о снятии охраны. На мой запрос, с чем это связано, в ГУВД ответили — не положено. Надо заключить договор.

Я приглашал на разговор Алексея Белобородова, он в то время руководил краевой ГИБДД. Пытался убедить его, что край много помогает инспекции и техникой, и финансами, и что по закону органы ГИБДД должны были прислушиваться к краевой власти.

Он ответил мне, что исполняет команду руководства ГУВД, сам такое решение принимать он не имел права. Если бы сопровождение было, я уверен: трагедии бы не произошло.

Михаил Евдокимов. Олег Богданов

«Было бы не хуже , чем у других»

— Что , на ваш взгляд , было бы с Алтайским краем , если его сопровождали машины , или если бы вторая машина , из-за которой он погиб , повернула бы на на пять минут раньше — словом , если бы он остался жив?

— Было бы не хуже, чем в каком-либо другом регионе. Любой человек, который на какой-то работе трудится 3−5 лет, постепенно осваивает ее, погружается в нее, привыкает.

А Евдокимов знал край, практически каждый месяц ездил по краю. У нас заработал коллегиальный орган — совет администрации края, ежемесячно формировался план законотворческой деятельности. Мы пошли на реорганизацию администрации, продолжали подбор команды.

И если посмотреть на все показатели за 13 лет работы губернатора, который сменил Евдокимова, — скажите, что принципиально изменилось за это время? Мы как были на последних местах по зарплате, так и остались. А ведь на период его правления пришлись, так сказать, тучные годы — 2006-й, 2007-й и отчасти 2008-й.

Михаил Евдокимов ( второй слева) и Алексей Сарычев ( слева). Facebook Алексея Сарычев.

«А морды у всех битые»

— Что вы лично больше всего помните и любите из Евдокимова?

— Люблю его песню: «На горе на горушке под березой белою приклонил головушку безымянный крест». Когда Александр Михайлов, известный артист и друг Михаила Сергеевича, впервые в машине ее услышал, они несколько раз останавливались — в горле были спазмы, слезы наворачивались. У меня похожие чувства.

Но я и другие его песни люблю. «Мой край для меня это Родина, а Родина — это Алтай» — это же неформальный гимн края.

А с точки зрения работы… Как ни горько думать, но ему самому очень подходила его же шутка: «Всю жизнь у нас на Руси так: никто не виноват, а морды у всех битые». Сам же я горжусь тем, что поработал в его команде. Вечная ему память.

На фестивале имени Евдокимова в Верх-Обском в 2016 году. Facebook Алексея Сарычев.

— Как 7 августа пройдет Всероссийский фестиваль , посвященный Евдокимову?

— Массового сбора людей, как это бывает каждый год, не будет — есть ограничения по коронавирусу. Не приедут артисты, лидеры Фонда имени Евдокимова, концерт будет транслироваться онлайн — его можно будет увидеть с 22:00 на сайте Evdokimov.ru и в соцсети «ВКонтакте».

Но некоторые его друзья все-таки приедут в Верх-Обское на кладбище, где похоронен Михаил Сергеевич. Знаю, что приедет, например, депутат Госдумы Николай Михайлович Харитонов.

А гала-концерт планируется провести в Барнауле в день рождения народного губернатора 6 декабря. Если, конечно, ничего экстраординарного не произойдет.