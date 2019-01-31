В Алтайском крае пенсионер написал матерное письмо в полицию

66-летний уроженец Кемеровской области, который живет в Алтайском крае, решил в письме рассказать все, что он думает о руководителе миграционного подразделения МВД.

Мужчина написал письмо, адресованное одному из руководителей подразделения по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю. В нем были оскорбления, выраженные в нецензурной форме, рассказали в ведомстве. Что так разозлило приезжего — не раскрывается.

За такую выходку мировой суд признал кузбассовца виновным по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Теперь он должен заплатить штраф: от одной до трех тысяч рублей.

Ранее altapress.ru писал, что президент РФ Владимир Путин попросил подумать об усилении ответственности за оскорбления в интернете.