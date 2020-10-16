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Жизнь

В Алтайском крае пересчитали старейшин

Вековые юбилеи в 2020 году отметили 24 пенсионера из Алтайского края. Всего в регионе, по актуальным данным, живет 65 человек в возрасте старше 100 лет, рассказали в краевом отделении Пенсионного фонда.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Из долгожителей 53 женщины и 12 мужчин. Самая старшая представительница живет в Алтайском районе, 27 октября она отметит свое 105-летие.

Четверо пенсионерок из Заринска, Новоалтайска, Бийска и Локтевского района летом отпраздновали 104-й день рождения, пятеро долгожителей — сверстники событий 1917 года, 12 — родились в 1918 году, а 19 человек появились на свет в 1919 году.

Самые возрастные из числа мужчин (по 102 года) живут в Бийске и Заринске.

91 год в августе отметил самый возрастной работающий пенсионер, а старейшей работающей пенсионерке в ноябре исполнится — 87 лет. Они оба живут в Барнауле и работают в сфере образования (в медицинском университете и в лицее).

«Популярными именами у алтайских долгожительниц являются — Татьяна, Мария, Анна и Елена, у мужчин — Иван. Есть необычные и редкие: Феодосия, Марьям, Домна, Зиновий, Трифон, Каспар», — добавили в ПРФ.

Всем пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, Пенсионный фонд автоматически увеличивает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в два раза.

Ранее российские власти с подачи президента Владимира Путина приготовились вернуть индексацию работающим пенсионерам.

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