Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Работающим пенсионерам собрались вернуть индексацию

Российские власти с подачи президента Владимира Путина приготовились вернуть индексацию работающим пенсионерам.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Соответствующее предложение поступило в правительство, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, пишет ТАСС.

«Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с министерством труда», — пояснил он.

Варианты

Рассматривается два варианта — единовременная индексация и поэтапная, пишет Lenta.ru.

Поручение

Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций ГД.

Министры не согласились

В июне в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР.

Но кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительные средства и счел эти траты необоснованными.

Для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 млрд рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует бюджетный кодекс.

История вопроса

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость