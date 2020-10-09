Работающим пенсионерам собрались вернуть индексацию

Соответствующее предложение поступило в правительство, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, пишет ТАСС.
«Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с министерством труда», — пояснил он.
Варианты
Рассматривается два варианта — единовременная индексация и поэтапная, пишет Lenta.ru.
Поручение
Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций ГД.
Министры не согласились
В июне в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР.
Но кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительные средства и счел эти траты необоснованными.
Для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 млрд рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует бюджетный кодекс.
История вопроса
Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.