Работающим пенсионерам собрались вернуть индексацию

Соответствующее предложение поступило в правительство, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, пишет ТАСС.

«Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с министерством труда», — пояснил он.