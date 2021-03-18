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Жизнь

В Алтайском крае пес набросился на хозяйку. Введен карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен в селе Слюдянка Усть-Калманского района Алтайского края поле того, как щенок алабая покусал свою хозяйку, сообщают «Вести Алтай».

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

О ситуации рассказал начальник районного управления ветеринарии Владимир Земзюлин.

«Там заболела собака, владельцы занялись самолечением, потом собака укусила владелицу, раз прихватила за руку, второй раз, а потом за палец укусила. Это щенок, но щенок крупный, килограммов около 20 весит. Овчарка с алабаем скрещена, здоровый щеночек», — отметил специалист.

После этого пострадавшая женщина обратилась в больницу. Пес умер.

«Мы отобрали материал и в Барнауле поставили диагноз „бешенство“. Мы снова выехали и провакцинировали там всех животных», — уточнил Владимир Земзюлин.

В настоящее время хозяйка пса проходит лечение в районной больнице. В Слюдянке введен карантин, который продлится два месяца.

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