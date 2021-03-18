В Алтайском крае пес набросился на хозяйку. Введен карантин по бешенству

О ситуации рассказал начальник районного управления ветеринарии Владимир Земзюлин.

«Там заболела собака, владельцы занялись самолечением, потом собака укусила владелицу, раз прихватила за руку, второй раз, а потом за палец укусила. Это щенок, но щенок крупный, килограммов около 20 весит. Овчарка с алабаем скрещена, здоровый щеночек», — отметил специалист.