В Алтайском крае пес набросился на хозяйку. Введен карантин по бешенству

О ситуации рассказал начальник районного управления ветеринарии Владимир Земзюлин.
«Там заболела собака, владельцы занялись самолечением, потом собака укусила владелицу, раз прихватила за руку, второй раз, а потом за палец укусила. Это щенок, но щенок крупный, килограммов около 20 весит. Овчарка с алабаем скрещена, здоровый щеночек», — отметил специалист.
После этого пострадавшая женщина обратилась в больницу. Пес умер.
«Мы отобрали материал и в Барнауле поставили диагноз „бешенство“. Мы снова выехали и провакцинировали там всех животных», — уточнил Владимир Земзюлин.
В настоящее время хозяйка пса проходит лечение в районной больнице. В Слюдянке введен карантин, который продлится два месяца.