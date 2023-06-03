В Алтайском крае почти закончили укреплять берег реки Чумыш

Необходимость в укреплении берега возникла, когда у села Новотроицк он начал разрушаться. Берег размыло из-за природных условий. Это ставило под угрозу жилые дома, здания села, линии электропередач, водопровод и проходящую рядом дорогу.
Правительство региона выделило на строительство берегозащитного сооружения 111,6 млн рублей.
"На текущий момент осталось завершить работы по укладке геотекстиля (20% от общего объема) и устройству каменной наброски (20% от общего объема). Всего осталось уложить 4,5 тыс. куб. м камня", - сообщают в ведомстве.
Полностью укрепление берега завершат до конца третьего квартала 2023 года. Тогда же его введут в эксплуатацию.
Ранее стало известно, что специалисты подготавливают барнаульские водоемы к началу купального сезона.