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Жизнь

В Алтайском крае подорожали продукты, необходимые для приготовления масленичных блинов

Специалисты Алтайкрайстата проанализировали изменение цен на продукты, необходимых для праздничного масленичного стола. Итог — подорожало все.

Блины, Масленица.
Блины, Масленица.
CC0

За год цена на сахар выросла в 1,6 раз. На 35,5% дороже стало масло подсолнечное, на 20,5% - мука пшеничная, на 20,4% - яйца куриные, на 3,4% - масло сливочное, на 3,3% - молоко питьевое пастеризованное и соль, на 2,4% - сметана.

Начинка для блинов тоже обойдется недешево, в среднем цена на нее выросли на 1,1- 37,9%.

Алтайкрайстат приводит подорожание таких продуктов для начинки: икра лососевых рыб — на 37,9%, помидоры свежие — на 15,6%, варенье, джем, повидло — на 10,0%, сгущенное молоко — на 9,6%, рыба соленая — на 8,4%, колбаса вареная и творог — на 7,2%, сыр — на 5,5%, мед — на 1,1%.

Напомним, Масленицу в этом году будут отмечать 14 марта. 13 января в Алтайском крае ее традиционно с размахом отметят в селе Новотырышкино.

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