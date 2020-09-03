В Алтайском крае подскочило число ковид-пациентов на ИВЛ

Большинство заразилось в Барнауле — 34, Рубцовске — 9, Славгороде — 4. В Алейске и Зональном районе — по 3 заболевших, в Заринске и Поспелихинском районе — по 2 заболевших. Алейский, Бийский, Волчихинский, Змеиногорский, Топчихинский, Угловский, Шелаболихинский районы прибавили по одному заболевшему.
В больницах края находится 121 пациент в тяжелом состоянии. К аппаратами ИВЛ подключены 37 человек (+7 за сутки).
Общее число заболевших составляет 11 908 человек, всего выздоровело 10 667 человек (за прошедшие сутки — 85).
За сутки умерло два человека. С начала пандемии скончался 351 человек.