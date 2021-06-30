В Алтайском крае подскочило число тяжело больных ковидом

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае немного выросло за сутки: подтвердилось 177 новых случаев ( 173 днем ранее ). Выздоровело 22 пациента, умерло 10 человек, сообщили 30 июня в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 368 человек (+14 за сутки), из них 142 на ИВЛ.

В госпиталях свободно 653 коечных места.

Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в Алтайском крае достигло 54 409 человек. Выздоровели всего 47 221 человек. Умерло 3 434 пациента.

Новые случаи

Барнаул — 74,

Бийск — 24,

Первомайский район — 6,

Алейск , Новоалтайск , Благовещенский район — по 5 заболевших,

Новоалтайск Благовещенский район — по 5 заболевших, Ключевской , Кулундинский , Михайловский районы — по 4 заболевших,

Кулундинский Михайловский районы — по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский , Алейский , Бийский , Калманский , Немецкий национальный , Панкрушихинский , Троицкий , Хабарский районы — по 3 заболевших,

Алейский Бийский Калманский Немецкий национальный Панкрушихинский Троицкий Хабарский районы — по 3 заболевших, Ельцовский , Косихинский , Крутихинский , Табунский , Тальменский , Топчихинский , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Косихинский Крутихинский Табунский Тальменский Топчихинский Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Заринск , Камень-на-Оби , Бурлинский , Павловский , Советский , Угловский , Усть-Калманский , Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

На утро 30 июня в крае прививается 335 490 человек, в том числе: 76 920 человек получили первую прививку и 258 570 человек полностью привиты.