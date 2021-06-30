В Алтайском крае подскочило число тяжело больных ковидом

В тяжелом состоянии находятся 368 человек (+14 за сутки), из них 142 на ИВЛ.
В госпиталях свободно 653 коечных места.
Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в Алтайском крае достигло 54 409 человек. Выздоровели всего 47 221 человек. Умерло 3 434 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 74,
- Бийск — 24,
- Первомайский район — 6,
- Алейск, Новоалтайск, Благовещенский район — по 5 заболевших,
- Ключевской, Кулундинский, Михайловский районы — по 4 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Алейский, Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Троицкий, Хабарский районы — по 3 заболевших,
- Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Камень-на-Оби, Бурлинский, Павловский, Советский, Угловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
На утро 30 июня в крае прививается 335 490 человек, в том числе: 76 920 человек получили первую прививку и 258 570 человек полностью привиты.