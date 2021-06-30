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Жизнь

В Алтайском крае подскочило число тяжело больных ковидом

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае немного выросло за сутки: подтвердилось 177 новых случаев (173 днем ранее). Выздоровело 22 пациента, умерло 10 человек, сообщили 30 июня в оперштабе.

Алтайские медики в "красной зоне".
Алтайские медики в "красной зоне".
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online

В тяжелом состоянии находятся 368 человек (+14 за сутки), из них 142 на ИВЛ.

В госпиталях свободно 653 коечных места.

Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в Алтайском крае достигло 54 409 человек. Выздоровели всего 47 221 человек. Умерло 3 434 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 74,
  • Бийск — 24,
  • Первомайский район — 6,
  • Алейск, Новоалтайск, Благовещенский район — по 5 заболевших,
  • Ключевской, Кулундинский, Михайловский районы — по 4 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Алейский, Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Троицкий, Хабарский районы — по 3 заболевших,
  • Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Бурлинский, Павловский, Советский, Угловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

На утро 30 июня в крае прививается 335 490 человек, в том числе: 76 920 человек получили первую прививку и 258 570 человек полностью привиты.

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