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Жизнь

В Алтайском крае полгода назад разобрали детскую поликлинику и бросили

Детскую поликлинику в Панкрушихинском районе должны были открыть в 2020 году, но этого так и не случилось. Подрядчик говорит, что есть более важные объекты и пока их не доделают, поликлиникой заниматься не будут.

Поликлиника-долгострой в Панкрушихинском районе.
Поликлиника-долгострой в Панкрушихинском районе.
instagram.com/upch22_larin

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин съездил в район и узнал у главврача Панкрушихинской ЦРБ Олега Хорошилова, что происходит.

По плану поликлиника должна была начать прием пациентов уже в этом году, но из-за проволочек у подрядчика, уже больше полугода здание находится в полуразобранном состоянии, пишет Борис Ларин в своем Instagram.

По словам Олега Хорошилова, в 2019 году работы на объекте велись очень активно: заменили крышу, вставили окна, но на внутренней отделке работы остановились.

«На все вопросы о возобновлении работ руководство строительной фирмы отвечает, что все их силы задействованы на других „более важных“ объектах и к завершению восстановления детской поликлиники в Панкрушихе они вернутся только после сдачи этих объектов», — передает Ларин слова главврача.

Омбудсмен направил запросы в профильные министерства края, чтобы выяснить судьбу поликлиники-долгостроя.

Ранее altapress.ru писал, что Угловская центральная районная больница накопила 40 млн рублей кредиторской задолженности и теперь не может себе позволить даже лекарства.

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