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В Алтайском крае потеплеет до +2 градусов

В Алтайском крае на неделе с 20 по 22 ноября воздух прогреется до +2 градусов. В отдельных районах выпадет снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Погода в Алтайском крае 20 ноября:

ночью:

  • -8 … -13 градусов, в южных и предгорных районах -15 … -20 градусов,
  • в отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица,
  • ветер южный, 2−7 м/с.

днем:

  • -2 … -7 градусов,
  • в отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица,
  • ветер южный, 2−7 м/с, с усилением до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае 21 ноября:

ночью:

  • -8 … -13 градусов, местами в предгорных районах до -18 градусов,
  • преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • 0 … -5 градусов,
  • в отдельных районах снег, метель, на дорогах местами гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением по югу до 16 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 ноября:

ночью:

  • -3 … -8 градусов,
  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, местами снежные заносы,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.

днем:

  • -3 … +2 градуса,
  • на большей части территории снег, временами мокрый снег, местами сильный, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, местами снежные заносы,
  • ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
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