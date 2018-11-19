В Алтайском крае потеплеет до +2 градусов

Погода в Алтайском крае 20 ноября:
ночью:
- -8 … -13 градусов, в южных и предгорных районах -15 … -20 градусов,
- в отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица,
- ветер южный, 2−7 м/с.
днем:
- -2 … -7 градусов,
- в отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица,
- ветер южный, 2−7 м/с, с усилением до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае 21 ноября:
ночью:
- -8 … -13 градусов, местами в предгорных районах до -18 градусов,
- преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
- 0 … -5 градусов,
- в отдельных районах снег, метель, на дорогах местами гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением по югу до 16 м/с.
Погода в Алтайском крае 22 ноября:
ночью:
- -3 … -8 градусов,
- в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, местами снежные заносы,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.
днем:
- -3 … +2 градуса,
- на большей части территории снег, временами мокрый снег, местами сильный, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, местами снежные заносы,
- ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.