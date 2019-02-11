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11 февраля -16°C

В Алтайском крае потеплеет до -7 градусов

В Алтайском крае на неделе с 11 по 14 февраля потеплеет до −7…−12 градусов. В некоторые дни в отдельных районах возможен снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Мороз.
Мороз.
СС0

Погода в Алтайском крае 12 февраля:

ночью:

  • -19…-24 градусов, местами в северо-западных районах −25…−30 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
  • ветер северный, 2−7 м/с.

днем:

  • -10…-15 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
  • ветер северный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 13 февраля:

ночью:

  • -22…-27 градусов,
  • местами в юго-восточных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
  • ветер юго-западный, 3−8м/с.

днем:

  • -7…-12 градусов, местами в восточных районах до -17 градусов,
  • в северных и восточных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
  • ветер юго-западный, 3−8м/с.

Погода в Алтайском крае 14 февраля:

ночью:

  • -15…-20 градусов, местами в восточных районах −23…−28 градусов,
  • местами в северо-восточных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • -8…-13 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 12 февраля: −12…−14 градусов,
  • днем 13 февраля: −10…−12 градусов,
  • днем 14 февраля: −8…−10 градусов.

Altapress.ru писал, что с 11 по 14 февраля Алтайский край окажется под влиянием азиатского антициклона, будет спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют.

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