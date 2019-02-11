В Алтайском крае потеплеет до -7 градусов

Погода в Алтайском крае 12 февраля:
ночью:
- -19…-24 градусов, местами в северо-западных районах −25…−30 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
- ветер северный, 2−7 м/с.
днем:
- -10…-15 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
- ветер северный, 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае 13 февраля:
ночью:
- -22…-27 градусов,
- местами в юго-восточных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
- ветер юго-западный, 3−8м/с.
днем:
- -7…-12 градусов, местами в восточных районах до -17 градусов,
- в северных и восточных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
- ветер юго-западный, 3−8м/с.
Погода в Алтайском крае 14 февраля:
ночью:
- -15…-20 градусов, местами в восточных районах −23…−28 градусов,
- местами в северо-восточных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
- -8…-13 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 12 февраля: −12…−14 градусов,
- днем 13 февраля: −10…−12 градусов,
- днем 14 февраля: −8…−10 градусов.
Altapress.ru писал, что с 11 по 14 февраля Алтайский край окажется под влиянием азиатского антициклона, будет спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют.