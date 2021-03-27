В Алтайском крае потеплеет до +12 градусов, но не везде

Потепление до +12 градусов ожидается в Алтайском крае в субботу, 27 марта, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, дневные температуры воздуха составят +1…+6 градусов, местами в предгорьях будет до +12 градусов.

«Местами по югу и западу небольшие осадки в виде дождя. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица», — также говорится в прогнозе.

Ветер будет южный, 3−8 метров в секунду, местами по югу порывы до 13 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман.

Температура в краевой столице составит +4…+6 градусов. Ветер южный, 3−8 метров в секунду.

При этом напомним, что в начале следующей неделе в ночные часы в Алтайском крае может похолодать до -20 градусов.