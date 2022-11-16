16 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае появится награда имени погибшего в ДНР общественника Новикова

Почетный знак «За развитие добровольчества (волонтерства)» имени погибшего в ДНР заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова учредили в регионе. Соответствующий указ губернатора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Евгений Новиков.
Евгений Новиков.
Дмитрий Лямзин

Почетным знаком будут поощрять граждан России, а также иностранцев, лиц без гражданства, коллективы волонтерских отрядов, «социально ориентированных» некоммерческих организаций за достижения в сфере организации и развития волонтерской деятельности.

Решение о поощрении принимает губернатор края с учетом предложений комиссии «молодежного» краевого управления.

Латунный знак будет в форме медали диаметров 40 мм. На лицевой стороне изобразили краевой герб, обрамленный надписью «За развитие добровольчества». На обратной стороне — надпись «Почетный знак имени Евгения Новикова».

Как погиб Евгений Новиков

Как уже сообщал altapress.ru, в начале июля Евгений Новиков отправился с гуманитарной миссией в Донецкую народную республику, а 10 июля колонна попала под ракетный обстрел. Произошло это под Шахтерском.

С тех под о судьбе алтайского общественника ничего не было известно. Его родственники начали поиски, обращались ко всем через соцсети. Объявление было написано от имени сестры Евгения Новикова.

«Пропал после обстрела 10 июля под Шахтерском. На сегодня статус „пропал без вести“. Буду благодарна за любую информацию, контакты», — сообщалось в тексте поста.

Также Евгения Новикова наградили орденом Мужества посмертно.

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