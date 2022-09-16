В честь погибшего в ДНР алтайского общественника проведут спортивный фестиваль

Фестиваль пройдет в парк-отеле «Чайка» 18 августа в 12:00. Вход свободный.
Спортивный фестиваль в честь Евгения Новикова.
altapress.ru.
Что известно об Евгении Новикове
Напомним, в начале июля Евгений Новиков отправился с гуманитарной миссией в Донецкую народную республику. 10 июля под Шахтерском колонна попала под ракетный обстрел.
Месяц его родственники не получали никаких новостей, Новиков числился пропавшим. О его смерти стало известно 15 августа. Через два дня в Барнауле прошли похороны.
Ранее стало известно, что Евгения Новикова хотят наградить посмертно.