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Спорт

В честь погибшего в ДНР алтайского общественника проведут спортивный фестиваль

Фестиваль «Спорт — Сила Традиций» проведут в честь погибшего в ДНР алтайского общественника Евгения Новикова.

Евгений Новиков.
Евгений Новиков.
Дмитрий Лямзин

Фестиваль пройдет в парк-отеле «Чайка» 18 августа в 12:00. Вход свободный.

Спортивный фестиваль в честь Евгения Новикова.
Спортивный фестиваль в честь Евгения Новикова.
altapress.ru.

Что известно об Евгении Новикове

Напомним, в начале июля Евгений Новиков отправился с гуманитарной миссией в Донецкую народную республику. 10 июля под Шахтерском колонна попала под ракетный обстрел.

Месяц его родственники не получали никаких новостей, Новиков числился пропавшим. О его смерти стало известно 15 августа. Через два дня в Барнауле прошли похороны.

Ранее стало известно, что Евгения Новикова хотят наградить посмертно.

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