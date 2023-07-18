18 июля
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Жизнь

В Алтайском крае появится 65 новых автобусов, из них 41 - в Барнауле

65 новых автобусов закупят в Алтайский край за счет специального казначейского кредита, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

Новые большие автобусы в Барнауле.
Новые большие автобусы в Барнауле.
barnaul.press

Кредит выдается на длительный срок и под низкую ставку - на 15 лет и под три процента.

Его краю одобрили на 800 млн рублей.

Транспорт распределят в зависимости от потребностей муниципалитетов.

Барнаулу достанется 41 большой автобус с вместимостью до 100 человек.

Камню-на-Оби и Горняку требуется пять автобусов поменьше - на 30-50 человек каждый.

Оставшиеся 19 автобусов разделят между Алейском, Славгородом, Заринском и Змеиногорском - каждый на 19-25 мест.

Губернатор надеется, что новые автобусы начнут свою работу уже в следующем году.

Ранее новые большие автобусы, закупленные перевозчиком, вышли на маршрут в Барнауле.

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