С 17 по 24 мая для пригородных поездов будет работать новая остановка — «Гребной канал», сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Там будут останавливаться 16 поездов, список которых есть на сайте компании.

Время отправления и прибытия поездов из списка изменится не более чем на две минуты. Остальные будут курсировать по обычному графику.

Стоимость полного билета от станции Барнаул до остановочного пункта «Гребной канал» составит 20 рублей, для школьников и студентов очного обучения (при наличии студенческого билета или справки из школы) — 10 рублей, для детей от пяти до семи лет — пять рублей. Детям до пяти лет — бесплатно.

Ранее altapress.ru сообщал, как еще можно добраться до Гребного канала, чтобы попасть на II этап Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая.