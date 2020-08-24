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Жизнь

В Алтайском крае предлагают выплатить по 10 тысяч рублей за детей от 16 до 18 лет

Единоразовую выплату семьям с детьми от 16 до 18 лет предлагают организовать в Алтайском крае. С законопроектом на сентябрьскую сессию АКЗС выйдет фракция «Справедливая Россия».

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

В условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации не только семьи с маленькими детьми имеют право на финансовую поддержку, считают справедливороссы.

Законопроект предполагает, что выплата коснется семей, которые не были охвачены ни одной из двух волн президентских выплат по 10 тысяч рублей на ребенка.

Право на получение выплаты предлагается предоставить одному из родителей при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет до 1 августа 2020 года, говорится на сайте партии.

«Я думаю, что бюджет Алтайского края может себе это позволить. Категория детей от 16−18 лет — это достаточно небольшая прослойка и несправедливо, что в условиях пандемии именно она оказалась совершенно обделена государственной поддержкой», — прокомментировал руководитель фракции «СР» в АКЗС Александр Молотов.

Ранее сообщалось, что решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства.

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