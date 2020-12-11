В Алтайском крае придумали гимн молодой семьи

Проект, призванный укрепить институт семьи и брака, реализовали на губернаторский грант в сфере молодежной политики.

«Молодые люди все больше времени проводят в сети Internet, в социальных сетях. Нельзя отрицать тот факт, что современная молодежь выросла в клиповой культуре, для которой характерно клиповое восприятие информации. В связи с этим, данный контент на психологическом уровне позволит сформировать у молодежи позитивное и осознанное отношение к традиционным семейным ценностям», — уверены власти.