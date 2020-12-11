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11 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае придумали гимн молодой семьи

На заседании Общественной палаты Алтайского края презентовали гимн молодой семьи. Его исполнили вокалисты Евгений Трофимов, Ольга Грушина, Роман Рудыка и Ульяна Зарва, рассказали в краевом управлении молодежной политики.

Клип к гимну молодой семьи Алтайского края.
Клип к гимну молодой семьи Алтайского края.
Скриншот видео

Проект, призванный укрепить институт семьи и брака, реализовали на губернаторский грант в сфере молодежной политики.

«Молодые люди все больше времени проводят в сети Internet, в социальных сетях. Нельзя отрицать тот факт, что современная молодежь выросла в клиповой культуре, для которой характерно клиповое восприятие информации. В связи с этим, данный контент на психологическом уровне позволит сформировать у молодежи позитивное и осознанное отношение к традиционным семейным ценностям», — уверены власти.

Также на заседании участники обсудили меры поддержки семей, уровень развития родительских компетенций в обществе и возможные варианты его повышения.

Ранее сообщалось, что молодые семьи в России резко обеднели и стали жить хуже, чем пенсионеры.

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