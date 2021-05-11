В Алтайском крае приставы караулят должников у кладбища

На подъезде к Новоалтайскому кладбищу стоит экипаж ДПС и судебные приставы с эвакуатором, сообщают участники паблика Barnaul22.

Проверяющие якобы останавливают машины из базы возможных должников, предлагают погасить долг и могут забрать машину на штрафстоянку.

«У ФССП ничего святого нет? То есть человек поехал почтить память покойных родственников, а у него машину могут отобрать?» — возмущаются участники сообщества.

В Родительский день, который в 2021 году выпал на 11 мая, православные отправляются на кладбища, чтобы помянуть близких и родственников.

Администрация Барнаула решила не организовывать бесплатный проезд к кладбищам, чтобы избежать столпотворения на остановках.

Так выглядела остановки на Урожайном утром 11 мая: