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Жизнь

В Алтайском крае приставы караулят должников у кладбища

На подъезде к Новоалтайскому кладбищу стоит экипаж ДПС и судебные приставы с эвакуатором, сообщают участники паблика Barnaul22.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssp.gov.ru

Проверяющие якобы останавливают машины из базы возможных должников, предлагают погасить долг и могут забрать машину на штрафстоянку.

«У ФССП ничего святого нет? То есть человек поехал почтить память покойных родственников, а у него машину могут отобрать?» — возмущаются участники сообщества.

В Родительский день, который в 2021 году выпал на 11 мая, православные отправляются на кладбища, чтобы помянуть близких и родственников.

Администрация Барнаула решила не организовывать бесплатный проезд к кладбищам, чтобы избежать столпотворения на остановках.

Так выглядела остановки на Урожайном утром 11 мая:

Барнаульцы ждут автобус до кладбища в Родительский день.
Барнаульцы ждут автобус до кладбища в Родительский день.
t.me/vkurse22
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