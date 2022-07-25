26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Синоптики обещают аномальную жару в Алтайском крае на период с 26 по 30 июля, в связи с чем в регионе продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте краевого Гидрометцентра.

Жара
Жара
СС0

На западе Алтайского края ожидается высокая пожароопасность, а в Угловском районе и вовсе прогнозируется максимальный (пятый) класс горимости.

Местами в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами от +30 градусов и выше.

Напомним, региональное управление МЧС России рекомендует в условиях сильной жары соблюдать правила безопасности:

— не находиться долго на солнце, прятаться в тень;

— носить светлую одежду и головной убор;

— пить больше воды.

Ранее сообщалось, что мощный град ударил по урожаю в Шипуновском районе Алтайского края. Так, в селе Тугозвоново град побил помидоры, лук, капусту, огурцы и сливу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость