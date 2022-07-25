В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

На западе Алтайского края ожидается высокая пожароопасность, а в Угловском районе и вовсе прогнозируется максимальный (пятый) класс горимости.
Местами в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами от +30 градусов и выше.
Напомним, региональное управление МЧС России рекомендует в условиях сильной жары соблюдать правила безопасности:
— не находиться долго на солнце, прятаться в тень;
— носить светлую одежду и головной убор;
— пить больше воды.
Ранее сообщалось, что мощный град ударил по урожаю в Шипуновском районе Алтайского края. Так, в селе Тугозвоново град побил помидоры, лук, капусту, огурцы и сливу.