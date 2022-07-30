Аномально жарко. В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

Синоптики обещают аномальную жару в Алтайском крае на период 2 августа, в связи с чем в регионе продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте краевого Гидрометцентра.

На западе Алтайского края ожидается высокая пожароопасность, а в Угловском и Кулундинском районах прогнозируется максимальный (пятый) класс горимости.

Местами в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами от +30 градусов и выше.

Напомним, региональное управление МЧС России рекомендует в условиях сильной жары соблюдать правила безопасности:

— не находиться долго на солнце, прятаться в тень;

— носить светлую одежду и головной убор;

— пить больше воды.

Ранее сообщалось, что дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.