Аномально жарко. В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

На западе Алтайского края ожидается высокая пожароопасность, а в Угловском и Кулундинском районах прогнозируется максимальный (пятый) класс горимости.
Местами в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами от +30 градусов и выше.
Напомним, региональное управление МЧС России рекомендует в условиях сильной жары соблюдать правила безопасности:
— не находиться долго на солнце, прятаться в тень;
— носить светлую одежду и головной убор;
— пить больше воды.
Ранее сообщалось, что дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.