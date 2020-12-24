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Жизнь

В Алтайском крае просят Путина разобраться с монополией на ледовые площадки

Академия фигурного катания Алтайского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с монополией ледовых площадок. Видеообращение опубликовал Telegram-канал «Алтайские крайности».

Обращение от Академии фигурного катания Алтайского края.
Обращение от Академии фигурного катания Алтайского края.
Скриншот видео

Авторы обращения утверждают, что из-за того, что все ледовые площадки принадлежат частному лицу (бизнесмену Михаилу Дроздову) и нет ни одной муниципальной, многие родители не могут позволить отдать своих детей в школы фигурного катания.

«Сейчас сложилась ситуация, когда нас выживают со льда, поскольку не пускают заниматься в удобное для детей время и по той стоимости, которую могут осилить родители», — информируют президента представители академии.

В качестве одного из решений предлагается установить монополисту тарифы, которые были бы доступны для жителей.

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