В Алтайском крае провели масштабные взрывные работы для устранения затора

Сообщается, что в настоящее время остаются подтопленными 102 жилых дома и 234 приусадебных участка. Работа группировки продолжается.
Накануне на реке Чумыш в районе поселка Тальменка проводились масштабные взрывы, чтобы устранить затор. Необходимый эффект был достигнул и уровень воды снизился. В районе, где проходили взрывы, на случай ЧП увеличили работающую группировку. Проведены инженерные работы и подготовлен пункт временного размещения.
Оперативные группы МЧС продолжают мониторинг обстановки.
Ранее сообщалось, что о ситуации с паводком в Алтайском крае рассказали в МЧС.
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