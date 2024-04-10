В Алтайском крае провели масштабные взрывные работы для устранения затора

В настоящее время паводковое состояние в Алтайском крае продолжает находиться на контроле. Как обстоят дела сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщается, что в настоящее время остаются подтопленными 102 жилых дома и 234 приусадебных участка. Работа группировки продолжается.

Накануне на реке Чумыш в районе поселка Тальменка проводились масштабные взрывы, чтобы устранить затор. Необходимый эффект был достигнул и уровень воды снизился. В районе, где проходили взрывы, на случай ЧП увеличили работающую группировку. Проведены инженерные работы и подготовлен пункт временного размещения.

Оперативные группы МЧС продолжают мониторинг обстановки.

Ранее сообщалось, что о ситуации с паводком в Алтайском крае рассказали в МЧС.

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