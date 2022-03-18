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Жизнь

В Алтайском крае пройдет ежегодная акция с отключением света

26 марта в Алтайском крае, как и по всей планете, пройдет акция «Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Жителей региона просят на один час выключить свет и электроприборы.

Дом, окна
Дом, окна
СС0

Акция «Час Земли» призвана привлечь внимание мира к экологическим проблемам.

«В 2022 году в „Час Земли“ мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас — землян. У нас только одна планета, она принадлежит всем, мы должны делать все, чтобы сохранить ее даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие земляне — миллионы видов живых существ, мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации», — сказал директор WWF России Дмитрий Горшков.

Чтобы присоединиться к акции, нужно в 20:30 по местному времени отключить на один час все электроприборы и свет, пишет пресс-служба правительства региона.

Напомним, акция впервые прошла в России в 2009 году. С 2011 года в ней ежегодно принимают участие от 16 до 20 миллионов человек.

В прошлом году «Час Земли» прошел в виртуальном формате.

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