В Алтайском крае пройдет ежегодная акция с отключением света

Акция «Час Земли» призвана привлечь внимание мира к экологическим проблемам.

«В 2022 году в „Час Земли“ мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас — землян. У нас только одна планета, она принадлежит всем, мы должны делать все, чтобы сохранить ее даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие земляне — миллионы видов живых существ, мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации», — сказал директор WWF России Дмитрий Горшков.