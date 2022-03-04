Проект о призыве на службу в Донбасс участников незаконных акций внесли в Госдуму

Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму РФ проект закона о призыве на военную службу в Донбасс граждан, привлеченных к ответственности за участие в незаконных акциях против использования ВС РФ за пределами страны, передает РИА Новости.

Согласно инициативе, «такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории ДНР и ЛНР».

Накануне в сети появились призывы к несогласованным акциями в городах РФ против спецоперации на Украине. В связи с этим МВД усилило меры по обеспечению порядка и предупредило, что попытки проведения незаконных акций будут пресекаться, а их организаторы и участники привлекаться к ответственности, пишет bfm.ru.

Ранее в центре Москвы задержали 600 человек в ходе антивоенной акции.