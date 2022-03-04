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Политика

Проект о призыве на службу в Донбасс участников незаконных акций внесли в Госдуму

Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму РФ проект закона о призыве на военную службу в Донбасс граждан, привлеченных к ответственности за участие в незаконных акциях против использования ВС РФ за пределами страны, передает РИА Новости.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Согласно инициативе, «такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории ДНР и ЛНР».

Накануне в сети появились призывы к несогласованным акциями в городах РФ против спецоперации на Украине. В связи с этим МВД усилило меры по обеспечению порядка и предупредило, что попытки проведения незаконных акций будут пресекаться, а их организаторы и участники привлекаться к ответственности, пишет bfm.ru.

Ранее в центре Москвы задержали 600 человек в ходе антивоенной акции.

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