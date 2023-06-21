В Алтайском крае пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. В настоящее время 22 июня стало памятной датой нашей страны, Днем памяти и скорби.

21 июня в 23:00 на Мемориале Славы пройдет акция «Огненные картины войны». Более 7 тысяч свечей зажжется в образе танка Т-34, который в годы Великой Отечественной войны участвовал во многих победных сражениях.

В этот день в Алтайском крае, как и по всей стране, будут приспущены государственные флаги. На церемонии возложения венков к мемориалам героев Великой Отечественной войны объявят минуту молчания. В храмах пройдут поминальные богослужения о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этих мероприятиях примут участие представители краевой администрации, депутаты АКЗС, городских и районных муниципалитетов, «Волонтёры Победы».

22 июня в Барнауле состоится концерт «Не забывай те грозные года». Концерт начнется в 21:30 у Мемориала Славы на площади Победы. Мужской вокальный ансамбль и симфонический оркестр (дирижер — Дмитрий Лузин) Государственной филармонии Алтайского края, Барнаульский академический хор имени Александра Тарнецкого в эту памятную дату напомнят о 1418 днях и ночах войны, сообщает сайт правительства края. После программы пройдет церемония в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Это один из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби и присоединиться к ней можно в онлайн-формате. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны все желающие могут зажечь на сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу. Участники акции могут присоединиться, активировать электронную свечу памяти и увидеть на карте, как в День памяти и скорби граждане России хранят историческую память о трагических событиях июня 1941 года.

Как поясняют в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, социально значимым итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам. Благотворительный фонд «Память поколений» выделит на эти цели денежные средства, равные количеству зажженных виртуальных свечей.

В этот день памятные мероприятия также пройдут во всех муниципалитетах и районах края.

В Рубцовске программа, посвященная Дню памяти и скорби «Шагнувшие в бессмертие», состоится 22 июня в 11 часов на площади им. 21-го Гвардейского стрелкового полка. Почетными гостями программы станут ветераны войны и труда, труженики тыла, ветераны, пережившие блокаду Ленинграда. В программе выступят представители администрации города Рубцовска, Рубцовского городского Совета депутатов, Епархии, Союза женщин России и молодежи. Традиционными памятными ритуалами станут минута молчания в память о героях, не вернувшихся с войны, и возложение цветов на мемориал, посвященный мужеству и доблести воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает сайт газеты «Местное время».

В Ельцовском районе в 12:00 на Мемориале Славы пройдет митинг «Пусть свечи памяти горят», в Поспелихе митинг начнется в 11:00, в Смоленском — в 22:00. Точное время проведения акции памяти уточняйте в городских и районных администрациях.