В Алтайском крае работает мобильный офис для оказания бесплатной юридической помощи

Время и адреса
- С 9:30 до 10:30 — станция Вершинино (ул. Центральная, 3), телефон для записи (38534) 2-51-80;
- с 11:00 до 12:00 — поселок Уткуль (ул. Центральная, 15), телефон для записи (38534) 2-51-80;
- с 13:00 до 14:30 — село Боровлянка (ул. Советская, 6), телефон для записи (38534) 2-51-80;
- с 15:30 до 16:30 — поселок Многоозерный (ул. Октябрьская, 1), телефон для записи (38534) 2-63-23;
- с 17:00 18:00 — поселок Лесной (ул. Заречная, 19), телефон для записи (38534) 3-23-82.
С собой нужно взять паспорт или другой кабинет, который подтвердит личность.
Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут получить бесплатные юридические консультации.
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