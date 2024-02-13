13 февраля
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В Алтайском крае работает мобильный офис для оказания бесплатной юридической помощи

Сегодня, 13 февраля, мобильный офис для оказания бесплатной юридической помощи работает в Троицком районе. На все вопросы ответит специалист из Адвокатской палаты Алтайского края.

Барнаульский юрист получил более 750 положительных отзывов.
Барнаульский юрист получил более 750 положительных отзывов.
СС0.

Время и адреса

  • С 9:30 до 10:30 — станция Вершинино (ул. Центральная, 3), телефон для записи (38534) 2-51-80;
  • с 11:00 до 12:00 — поселок Уткуль (ул. Центральная, 15), телефон для записи (38534) 2-51-80;
  • с 13:00 до 14:30 — село Боровлянка (ул. Советская, 6), телефон для записи (38534) 2-51-80;
  • с 15:30 до 16:30 — поселок Многоозерный (ул. Октябрьская, 1), телефон для записи (38534) 2-63-23;
  • с 17:00 18:00 — поселок Лесной (ул. Заречная, 19), телефон для записи (38534) 3-23-82.

С собой нужно взять паспорт или другой кабинет, который подтвердит личность.

Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут получить бесплатные юридические консультации.

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